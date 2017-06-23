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إصابة 4 وتفحم 1500 نخلة في حريق "سنكوحة" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 وتفحم 1500 نخلة في حريق "سنكوحة" بالوادي الجديد

01:01 م الجمعة 23 يونيو 2017

لواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لامن الوا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تفاصيل تقرير المعاينات الأولية والمبدئي للحريق الهائل الذي شب بمنطقة "سنكوحة " بقرية الراشدة بمركز الداخلة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبدالغفار، إخطارًا يتضمن تفحم 1500 نخلة مثمرة وغير مثمرة في حريق بمزرعة 15 فدانًا، بمركز الداخلة، وإصابة 4 أشخاص منهم حالتين اختناق، والباقي إصابة بجروح نتيجة اصطدام بجسم صلب، مع تفحم 4 منازل، و96 حظيرة ماشية وأعلاف ونفوق 44 رأس ماشية.

وتتضمن التقرير المبدئي، تفحم 4 منازل بواقع احتراق منزل بالكامل وتفحم جزئي لمنزلين أخريين، واحتراق شباك منزلي وجهاز تكييف للمنزل الرابع، كما تفحمت 8 حظائر ماشية، ما تسبب في نفوق 16 رأس ماشية من الأبقار، و27 رأس ماعز وحمار، كما تفحمت 88 حظيرة تخزين أعلاف بها تبن برسيم مجفف "دريس".

من ناحيته، أكد الرائد محمد إبراهيم، مسئول الإعلام بالمديرية، ومدير مكتب مدير الأمن، لـ"مصراوي"، أنه جرى تحرير محضر بالحريق وانتداب قسم الأدلة الجنائية لإعداد تقرير نهائي عن الحريق، وملابساته، وتحديد حجم الخسائر، الذي نتجت عنه وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأضاف إبراهيم، أن رجال الحماية المدنية والإطفاء لا يزالون حتى الآن يواصلون جهودهم في تبريد الحريق، نظرًا لكبر حجم الحريق لمنع اشتعاله مرة أخرى.

وشب حريق هائل يوم الأربعاء الماضي بمنطقة "سنكوحة" التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، وأعلنت المحافظة صرف تعويضات من التضامن الاجتماعي ومؤسسة " الخير" وجمعية "الأورمان" للمضارين في الحريق.

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مصراوي Masrawy

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