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الأرصاد: طقس السبت "حار" على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس السبت "حار" على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

01:00 م الجمعة 23 يونيو 2017

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
الصغرى- العظمى
القاهرة 23 36
الإسكندرية 23 30
مطروح 21 29
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
بلطيم 21 29
الإسماعيلية 20 37
السويس 22 36
العريش 18 35
نخل 18 35
طابا 19 36
الطور 24 35
مرسى علم 25 34
الغردقة 25 37
شرم الشيخ 26 38
رفح 18 34
كاترين 13 31
سيوة 23 35
المنيا 22 36
الفيوم 22 36
رأس سدر 21 36
أبوسمبل 26 39
وسط الدلتا 23 36
أسيوط 23 36
سوهاج 25 37
الأقصر 25 39
أسوان 25 39
شلاتين 26 37
حلايب 28 34
الوادى الجديد 25 38
قنا 22 39
نويبع 25 36
السلوم 19 32 ​

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