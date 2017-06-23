أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية تنفي تعذيب الطالب الأمريكي المتوفي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفي تعذيب الطالب الأمريكي المتوفي

12:57 م الجمعة 23 يونيو 2017

كوريا الشمالية تنفي تعذيب الطالب الأمريكي المتوفي

صورة نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية للطالب

(أ ف ب): 

نفت بيونجيانج، اليوم الجمعة، قيامها بتعذيب أو اساءة معاملة الطالب الأمريكي اوتو وارمبير، الذي توفي عقب اطلاق سراحه بعد دخوله غيبوبة اثناء وجوده في سجن في كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تتحمل المسؤولية عن وفاة وارمبير، كما انتقد الرئيس دونالد سجنه ووفاته ووصفها "وصمة عار" على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية عن المتحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية قوله "جميع اجهزتنا المختصة تتعامل مع جميع المجرمين، طبقا للقوانين الداخلية والمعايير الدولية".

واتهم كوريا الجنوبية بأنها تسعى إلى استغلال وفاة وارمبير لتحقيق مطالبها بالافراج عن ستة معتقلي كوريين جنوبيين.

وقال "هؤلاء الذين ليست لديهم أدنى فكرة عن معاملتنا الجيدة لوارمبير في ظروف إنسانية يتجرأون على لفظ كلمات +اساءة المعاملة+ و+التعذيب+" بحسب الوكالة.

ودفن وارمبير الخميس في أوهايو إثر وفاته بعد أقل من اسبوع من اعادته الى بلاده وهو في غيبوبة مجهولة الاسباب.

وكان اعتقل في كوريا الشمالية لمدة 18 شهرا بعد اتهامه بسرقة شعار سياسي بينما كان في رحلة الى العاصمة بيونجيانج كسائح.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المحكمة الأمريكية العليا تضع مزيدا من القيود على نزع الجنسية

    المحكمة الأمريكية العليا تضع مزيدا من القيود على نزع الجنسية

    أخبار
  • أزمة الخليج تحد يبرز تيلرسون كمفاوض

    أزمة الخليج تحد يبرز تيلرسون كمفاوض

    أخبار
  • الرئيس الكوري الجنوبي يشرف على إطلاق صاروخ باليستي

    الرئيس الكوري الجنوبي يشرف على إطلاق صاروخ باليستي

    أخبار
  • ترامب: ليس لدي تسجيلات لـ

    ترامب: ليس لدي تسجيلات لـ"كومي"

    أخبار

إعلان

10ad516b8c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية