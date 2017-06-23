كوريا الشمالية تنفي تعذيب الطالب الأمريكي المتوفي

(أ ف ب):

نفت بيونجيانج، اليوم الجمعة، قيامها بتعذيب أو اساءة معاملة الطالب الأمريكي اوتو وارمبير، الذي توفي عقب اطلاق سراحه بعد دخوله غيبوبة اثناء وجوده في سجن في كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تتحمل المسؤولية عن وفاة وارمبير، كما انتقد الرئيس دونالد ترامب سجنه ووفاته ووصفها "وصمة عار" على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية عن المتحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية قوله "جميع اجهزتنا المختصة تتعامل مع جميع المجرمين، طبقا للقوانين الداخلية والمعايير الدولية".

واتهم كوريا الجنوبية بأنها تسعى إلى استغلال وفاة وارمبير لتحقيق مطالبها بالافراج عن ستة معتقلي كوريين جنوبيين.

وقال "هؤلاء الذين ليست لديهم أدنى فكرة عن معاملتنا الجيدة لوارمبير في ظروف إنسانية يتجرأون على لفظ كلمات +اساءة المعاملة+ و+التعذيب+" بحسب الوكالة.

ودفن وارمبير الخميس في أوهايو إثر وفاته بعد أقل من اسبوع من اعادته الى بلاده وهو في غيبوبة مجهولة الاسباب.

وكان اعتقل في كوريا الشمالية لمدة 18 شهرا بعد اتهامه بسرقة شعار سياسي بينما كان في رحلة الى العاصمة بيونجيانج كسائح.