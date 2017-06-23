«أودي» تبتكر نظام تعليق جديد أكثر أمانا

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ابتكرت شركة "أودي" الألمانية، نظام جديد للتعليق "العفشة" يساعد على امتصاص الصدمات الأفقية المباشرة، وحماية الركاب بشكل كامل منها.

ووفقًا لموقع "أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، فإن هذا النظام الجديد للتعليق قادر على التعامل مع الاصطدامات الأمامية والخلفية بشكل أمثل، ومن ثم المحافظة على ثبات الركاب لأكبر درجة ممكنة.

ويعمل نظام التعليق الجديد عن طريق إشارات متبادلة بين الجهات الأمامية والخلفية، بما يسمح لبعض العناصر المدعمة للنظام بالنشاط من أجل حماية الركاب بشكل تام من الصدمات الأمامية والخلفية.

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ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الألمانية تفعيل تواجد هذا النوع المتطور من "العفشة" خلال النسخة الجديدة من سيارتها السيدان "A8”.