«الزراعة»: إجراءات جديدة للتيسير على المستفيدين من مشروع البتلو

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• البنا: التنسيق مع التموين لتخصيص حصة شهرية من النخالة للمستفيدين من المشروع

أعلنت وزارة الزراعة عن اتخاذها عدة إجراءات جديدة للتيسير على الفئات المستهدفة والمستفيدة من قرض إحياء مشروع "البتلو"، بما يساهم في زيادة فرص مشاركة شباب الخريجين والمربيين، وكذلك المساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتقليص الفجوة من اللحوم الحمراء.

وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل وافق على إعادة تخصيص قرض مشروع "البتلو"، وتعديل الغرض منه لشراء رؤوس حيوانات التسمين والأعلاف والعلائق، بدلاً من شراء الأعلاف والعلائق فقط.

وأشار البنا، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم أيضاً التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تخصيص حصة شهرية من النخالة الخشنة من المطاحن التموينية بالمحافظات، كذلك شركة المطاحن التموينية، للصرف منها للجهات المستفيدة من مشروع "البتلو" للماشية المؤمن عليها.

وأكد أنه تم رصد 300 مليون جنيه للبدء في تنفيذه، من خلال منح قروض للمربين بفائدة ميسرة 5%، تشمل المصروفات الإدارية، ويكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر إلى عدد مرات التسمين، على أن يتم تحصين العجول وترقيمها والتأمين عليها، مشيرا إلى أن القروض يستفيد منها صغار المربين والمزارعين، وشباب الخريجين والجمعيات التعاونية، للإنتاج المحلي لتسمين عجول البتلو.

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ومن جهتها، ناشدت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الدكتورة منى محرز، شباب الخريجين والمربيين، بضرورة التقدم للاستفادة من قرض مشروع البتلو، خاصة بعد تلك التيسيرات والإجراءات الأخيرة التم تم اتخاذها لتشجيع الفئات المستهدفة من هذا المشروع.

وقالت محرز، إنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم للفئات المستهدفة من هذا المشروع، سواء كانوا من المربيين أو شباب الخريجين، والذين لا تتوافر لديهم المقدرة المالية لشراء رؤوس البتلو، لافتة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل الغرض من المشروع سيحقق مشاركة أوسع للفئات المستهدفة، بعد توفير فرص الاستثمار الميسر لهم.

وأوضحت أنه سيتم منح قروض للمربيين بفائدة متناقصة تبلغ 5%، شاملة المصاريف الإدارية، بحيث يكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر الى عدد دورات التسمين، لافتة الى ان هذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين لتسمين عجول البتلو.

وأشارت محرز إلى أن مشروع "البتلو" سيساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، كذلك يفتح المزيد من فرص العمل للشباب، ويساهم في تحسين دخول المربيين، لافتة إلى أن ذلك سيرسخ أيضاًً من فكرة المشاركة المجتمعية في الإنتاج بحيث يكون المربيين ضمن الفئات الفاعلة القوية في المجتمع.

ونوهت إلى أنه بعد تعديل الغرض من قرض المشروع، سيتم القضاء نسبياً على مذبوحات البتلو المخالف خارج المجازر، وبالتالي يكون الناتج القومي من اللحوم الحمراء في زيادة مضطردة.