هل آلام المعدة وبعض مناطق الجسم يمكن أن يتعاون فى علاجها تخصصات عدة؟

أرسلت عليا أحمد 46 عاما، منذ 3 سنوات وأنا أشعر بنوبات ألم تختفى وتظهر وإذا ظهرت أشعر بإحساس يرهق جسدى، إلا أن الألم متركز فى منطقة الحوض والبطن والمعدة بشدة، والظهر أيضا؟ وأشعر بعدم رغبة فى تناول الطعام بسبب هذا الألم فى المعدة ؟ فما هذا المرض ؟

فى هذه الحالة تعانى المريضة من آلام متعددة الأماكن ومتفرقة ولكن المكان الأساسى الذى يضج بالألم الشديد هو المعدة والأمعاء، ولذا تنتابها نوعا من عدم القدرة على تناول الطعام أو الرغبة فيه من شده الآلام التى تنتابها بمجرد تناولها للطعام، هذا ما أوضحه الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن .

وفى بداية خطة العلاج يجب إجراء الفحص على المعدة والأمعاء لكى نتأكد تمام التأكد من أنها لا تعانى من قرحة أو سبب واضح مرضى للألم من داء فيها تعانى منه ،او تعانى من فيروس مثلا او مشكله حقيقية ،ولكن بجانب كل هذا يجب القيام بعمل أشعه على كل مناطق الألم فى الجسم ،وعرض الحالة بجانب تشخيص المختص بعلاج الجهاز الهضمى ،على مختص عظام ،حتى يؤكد انه لا يعانى من مرض فى العظام يتسبب فى هذه النوبات، لأنه عندما تأتى نوبة الألم تنتاب أماكن أخرى من الجسم، كالحوض والظهر أى تمتد إلى العظام فيجب الاطمئنان على سلامة العظام أيضا .