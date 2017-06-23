ترك دمياط من أجل الفن| معلومات لا تعرفها عن مأذون «ريح المدام»

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أكثر من 30 شخصية جسدها خلال تقديمه برنامج "SNL بالعربي"، حازت جميعها إعجاب الجمهور، ليفاجئ الجمهور بمشاركته في المسلسل الكوميدي "ريح المدام"، الذي يشارك في المارثون الرمضاني وظهوره بدور "المأزون"، رغم صغر مساحته الفنية، التي لا تتعدى دقيقتين، لكنه استطاع أن يجذب له أنظار عشاق الدراما ويصبح حديث السوشيال ميديا، هو الفنان الصاعد إسلام إبراهيم الذي نرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالي:

1_ولد الفنان الصاعد إسلام إبراهيم في دمياط، لكن حبه للتمثيل جعله يستقر في القاهرة.

2_يعتبر مشاركته في برنامج المواهب "SNL" بالعربي نقطة إنطلاق له بعدما حققت له جماهيريه كبيرة في الشارع المصري والعربي.

3_جاءت مشاركته في البرنامج من خلال المنتج طارق الجنايني الذي شاهده في العرض المسرحي "بعد الليل" وأخبره بعدها بفكرة "snl" بالعربي وتحمس لها.

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4_ "أنا ما تهمنيش المادة، أهم حاجة الفلوس"، بهذا الإفيه اشتهر الفنان الصاعد إسلام إبراهيم، الذي حظي بإعجاب الجمهور في دور "المأذون" بمسلسل "ريح المدام"، وجاء ترشيحه للدور عن طريق منتج العمل طارق الجنايني، بصفته منتج برنامج (SNL).

5_لم يعرف الكثيرون أن المخرج كريم العدل والفنان أحمد فهمي اعترضا في بادئ الأمر على إسناد الدور له، بسبب صغر عمره، إلّا أنه أدّى دورًا نال إعجابهما.

6_صرح خلال أحد تصريحاته الصحفية لتلقيه عرضين للمشاركة فى الموسم الحالى، ولكنه رفض واحد منهم بسبب طلب المخرج التفرغ له لمدة شهرين للسفر والتصوير، وهو الأمر الذي يعارض عمله على مسلسل يقوم بتصويرة، و تصوير برنامج (SNL) أيضًا، فقرر الإعتذار عنه.