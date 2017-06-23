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تشيلسي يرصد 100 مليون استرليني لضم ثنائي يوفنتوس

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تشيلسي يرصد 100 مليون استرليني لضم ثنائي يوفنتوس تشيلسي يرصد 100 مليون استرليني لضم ثنائي يوفنتوس

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الجمعة، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يخطط للتعاقد مع ثنائي يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، وأليكس ساندرو، خلال فترت الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي يدفع إدارة تشيلسي لتقديم عرضاً بقيمة 48 مليون إسترليني مقابل التعاقد مع ليوناردو بونوتشي صاحب الـ30 عامًا، ولكن اهتمام تشيلسي بضم الظهير الأيسر أليكس ساندرو، جعل إدارة البلوز تحضر لعرض كبير يغري مسئولو اليوفي.

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وأكدت «ذا صن» أن تشيلسي قد قدّم عرضًا يبلغ 100 مليون إسترليني مقابل التعاقد مع الثنائي بونوتشي وساندرو، في إنتظار قرار اليوفي النهائي.

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التحرير

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