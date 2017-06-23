أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

النيابة الإسبانية توقف حكم الحبس على «ميسي»

Google+ Print
النيابة الإسبانية توقف حكم الحبس على «ميسي» النيابة الإسبانية توقف حكم الحبس على «ميسي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أوقف المدعي العام الإسباني، حكم الحبس الصادر تجاه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده بالحبس 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي، وألزمهم بدفع غرامة مالية بدلا من ذلك.

وكان ميسي قد تمت إدانته في القضية في يوليو 2016، بتهمة التهرب الضريبي من الإسبانية، بعد إثبات المحكمة أنه يودع أرباحه في حسابات خارجية حتى لا تخضع للضرائب.

شاهد أيضا

ووافق المدعي العام على إيقاف حكم السجن لـ 21 شهر لميسي ووالده بسبب عدم إمتلاكهم أي ماضي بإختراق القانون، على أن يتم دفع غرامة مالية قدرها  252 ألف يورو.

جدير بالذكر أن النيابة الإسبانية قد وجهت مؤخرًا اتهامات أيضًا إلى لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالتهرب من الضرائب، ما أثار العديد من التكهنات حول اقتراب نجم منتخب البرتغال من الرحيل عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار