النيابة الإسبانية توقف حكم الحبس على «ميسي»

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أوقف المدعي العام الإسباني، حكم الحبس الصادر تجاه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده بالحبس 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي، وألزمهم بدفع غرامة مالية بدلا من ذلك.

وكان ميسي قد تمت إدانته في القضية في يوليو 2016، بتهمة التهرب الضريبي من الحكومة الإسبانية، بعد إثبات المحكمة أنه يودع أرباحه في حسابات خارجية حتى لا تخضع للضرائب.

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ووافق المدعي العام على إيقاف حكم السجن لـ 21 شهر لميسي ووالده بسبب عدم إمتلاكهم أي ماضي بإختراق القانون، على أن يتم دفع غرامة مالية قدرها 252 ألف يورو.

جدير بالذكر أن النيابة الإسبانية قد وجهت مؤخرًا اتهامات أيضًا إلى لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالتهرب من الضرائب، ما أثار العديد من التكهنات حول اقتراب نجم منتخب البرتغال من الرحيل عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.