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بالصور.. موظف يرتدي فستان والدته أثناء ذهابه للعمل.. والسبب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. موظف يرتدي فستان والدته أثناء ذهابه للعمل.. والسبب

12:04 م الجمعة 23 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

إيكيا مصر تحتفل برمضان مع

الألبوم التالى

إيكيا تحتفل برمضان مع "مصراوي" والإعلاميين


كتب - هشام عواض:

شهدت بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خل الأسبوع الماضي، ووصلت في العاصمة لندن إلى تخطي عتبة الـ 30 درجة مئوية، مما دفع شاب إلى التغلب على هذه الحرارة بطريقة غريبة.

قرر "جو بارج"، التخلي عن الملابس الرسمية للذهاب للعمل، وتوجه يوم الاثنين الماضي إلى عمله مرتديًا "شورت" بسبب الحر الشديد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

لكن إدارة شركته طلبت منه العودة إلى المنزل، بسبب انتهاك القوانين التي تمنع ارتداء مثل هذا اللباس فيها، وتفرض الملابس الرسمية على الموظفين.

وهذا ما دفع "بارج" للجوء لطريقة غريبة، للتحايل على قوانين الشركة، وارتدى أحد فساتين والدته، مستفيدًا من ثغرة في القوانين، تسمح للنساء بارتداء الفساتين.

وعاد إلى الشركة في ذلك اليوم، مرتدياً فستان والدته، وهو ما جعل الشركة تغير من سياستها وأرسلت للموظفين على البريد الإلكتروني، بقرار يسمح لهم بارتداء "الشورت" خلال الأيام الحارة.

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مصراوي Masrawy

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