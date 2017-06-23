موانئ البحر الأحمر تستقبل 3386 راكبا في "نويبع" و"سفاجا"

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانء البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم الجمعة، السفينة "جازايجين" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة "PFTIMARU"، على متنها 17 طرد معدات بوزن 242 طنًا مستوردة من إسبانيا لصالح شركة "نيسكو"، لتوريدها لمصنع كيما بأسوان.

وأوضح يوسف، أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، ساهمت في زيادة قدرة الميناء على استقبال البضائع والمعدات لخدمة المصانع بمنطقة البحر الأحمر وجنوب الوادي، لقرب ميناء سفاجا منها، ووجود شبكة الطرق التي كان لها دور بارز في سرعة وتسهيل عملية النقل.

وفي السياق نفسه، طالب اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مدير الميناء بضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائي، لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات، لتشجيع تداول البضائع والمعدات عن طريق الميناء وخدمة المصانع المتواجدة بالمنطقة ودعم خطة التنمية بمحافظات الوجه القبلي.

يأتي هذا بينما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن أخرى وهي "القاهرة" و"عمان" و"الحرية"، على متنها 2060 راكبًا من العمالة المصرية بدول الخليج و33 شاحنة عفش و152 سيارة.

بينما شهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن وهي "برنسيسة" و"كوين نفرتيتي" و"سينا" وعلى متنها 1326 راكبًا و12 براد وشاحنة.