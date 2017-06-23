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وزير القوى العاملة يحذر مخالفي الحج والعمرة بالسعودية: الغرامة تصل 20 ألف ريال

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يحذر مخالفي الحج والعمرة بالسعودية: الغرامة تصل 20 ألف ريال

12:17 م الجمعة 23 يونيو 2017

وزير القوى العاملة يحذر مخالفي الحج والعمرة بالسعودية: الغرامة تصل 20 ألف ريال

وزير القوي العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح:

ناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان، المصريين من مخالفي نظامي الحج والعمرة بالمملكة العربية ، والذين يطبق عليهم قرار العفو بسرعة الاستفادة من المدة الباقية لهم بدون غرامات، حيث لم يتبق منها سوي أيام قليلة والمغادرة قبل نهاية شهر رمضان.

وشدد الوزير في بيان اليوم الجمعة، علي المخالفين المصريين مراعاة صعوبة حجز تذاكر الطيران بسبب موسم رحلات العمرة مما قد يؤدي إلى انتهاء الحملة التي أطلقتها المملكة "وطن بلا مخالف" دون الاستفادة منها مع قرب نهايتها، حتى في حالة الحصول علي تأشيرة الخروج النهائي، وكذلك مراعاة التكدس المتوقع من الراغبين في الاستفادة من الحملة، حتي لا يتعرضون للآثار المترتبة علي "بصمة مرحل" بعقوبات وغرامات تصل إلي 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتي تسديدها.

وكان الوزير، قد أصدر توجيهات لمكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة، بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة، بمتابعة أحوال المصريين المخالفين للاستفادة من باقي المهلة، فضلا عن مساعدتهم في مواجهة أية مشاكل قد تعترضهم ، ومساعدتهم بالتعاون مع القنصلية خاصة من انتهت صلاحية جوازات سفرهم لاستخراج وثائق السفر حتي يمكنهم الحصول علي تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية.

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