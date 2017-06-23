أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"القاهرة" تستعد لعيد الفطر بـ371 ساحة لصلاة العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القاهرة" تستعد لعيد الفطر بـ371 ساحة لصلاة العيد

12:14 م الجمعة 23 يونيو 2017

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن العاصمة استعدت لاستقبال عيد الفطر، بتجهيز 371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة، على مدير مديرية الأوقاف بعدم السماح لأحد باعتلاء منبر الخطابة بساحة من ساحات العيد دون تصريح مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

وصرح محافظ القاهرة، في بيان اليوم الجمعة، أنه أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة بأيقاف إجازات عمال النظافة، مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على 3 ورديات يوميًا ورفع كفائة النظافة والإنارة حول المساجد وساحات صلاة العيد والمحاور المؤدية إليها، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بجميع أحياء القاهرة، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعدادًا لاستقبال زوار العيد.

ووجه المحافظ، للإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، وكذلك تكثيف التواجد المروري بالمناطق السياحية ومناطق النوادي وأماكن الترفيه لمنع حدوث أية اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدي لأية مخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يُنيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالجمعة الأخيرة من رمضان

    يُنيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالجمعة الأخيرة من

    أخبار
  • معهد الفلك يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

    معهد الفلك يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

    أخبار
  • محافظ القاهرة يستقبل وفدي الكنيسة المصرية والطائفة الإنجيلية للتهنئة بالعيد

    محافظ القاهرة يستقبل وفدي الكنيسة المصرية والطائفة الإنجيلية للتهنئة

    أخبار
  • محافظ القاهرة يستعرض استعدادات مديريتي الطب البيطري والتموين للعيد

    محافظ القاهرة يستعرض استعدادات مديريتي الطب البيطري والتموين للعيد

    أخبار

إعلان

fc88f6c4ac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية