"القاهرة" تستعد لعيد الفطر بـ371 ساحة لصلاة العيد

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن العاصمة استعدت لاستقبال عيد الفطر، بتجهيز 371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة، على مدير مديرية الأوقاف بعدم السماح لأحد باعتلاء منبر الخطابة بساحة من ساحات العيد دون تصريح مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

وصرح محافظ القاهرة، في بيان اليوم الجمعة، أنه أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة بأيقاف إجازات عمال النظافة، مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على 3 ورديات يوميًا ورفع كفائة النظافة والإنارة حول المساجد وساحات صلاة العيد والمحاور المؤدية إليها، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بجميع أحياء القاهرة، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعدادًا لاستقبال زوار العيد.

ووجه المحافظ، للإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، وكذلك تكثيف التواجد المروري بالمناطق السياحية ومناطق النوادي وأماكن الترفيه لمنع حدوث أية اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدي لأية مخالفات.