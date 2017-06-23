الجيزة تخصص 411 ساحة لأداء صلاة العيد

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت محافظة الجيزة، تخصيص 411 ساحة للمواطنين لأداء صلاة العيد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسياً واحتياطياً لكل ساحة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف هيئة نظافة وتجميل الجيزة بتكثيف حملات النظافة بالأماكن المخصصة للساحات، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ أمس لمناقشة أخر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، تشكيل لجان للمرور على الأسواق العامة والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم والأسماك للتأكد من سلامة المعروضات.

وقرر المحافظ إعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق وإلغاء إجازات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك للإشراف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات لمواجهة أية أزمات محتملة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة أي طوارئ.

وأضاف الدالي، أن مديرية الصحة تقوم بالمرور المكثف على مصانع الحلوى وذلك لمراقبة ومتابعة إنتاج الكعك والبسكويت والتأكد من سلامة المصانع والمخابز ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية التأكد من سلامة ومطابقة المنتج للمواصفات الصحية والصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وقال محمد عزمي، مدير مديرية الصحة بالجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات الحميات والعامة والمركزية وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة لمواجهة أية حالات تسمم غذائي نتيجة تناول الأسماك الممحلة.​