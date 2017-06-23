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الإسكان: تنفيذ أعلى خطة استثمارية بمدينة السادات بقيمة 1,4 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

الإسكان: تنفيذ أعلى خطة استثمارية بمدينة السادات بقيمة 1,4 مليار جنيه

12:08 م الجمعة 23 يونيو 2017

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كتبت- ندى الخولي:
قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة السادات نفذ أعلى خطة استثمارية فى تاريخ المدينة منذ إنشائها قبل 38 عاماً، حيث بلغت القيمة الاجمالية لخطة العام المالي الحالي 2016/2017، 1.407 مليار جنيه.

كما بلغ حجم الإنفاق حوالي 1.415 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ أكثر من 100%، في مشروعات البنية التحتية، والاسكان الاجتماعي (5 آلاف وحدة بحي الزيتون)، ودار مصر للإسكان المتوسط، بجانب مشروعات الخدمات، وتشمل (مدارس، وملاعب ثلاثية، ومراكز شباب، وحضانات، وأسواق تجارية، وخدمات اجتماعية).

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أن مدينة السادات من مدن الرعيل الأول، وهي مدينة صناعية، سكنية، زراعية، سياحية، وتمثل رئة اقتصادية لدلتا مصر، وقد شهدت أكبر حملة لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية فى فبراير 2015 لاسترداد نحو 70 ألف فدان، تعادل ثلثي مساحة المدينة، وهى مناطق توسعات لمشروعات تنموية جاذبة للاستثمار خاصة بدلتا مصر.

وقال محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: يجري الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعاً بخطة العام الحالي 2016/2017، منها 95 مشروع ( مياه – وصرف – وكهرباء)، موضحاً أنه يجري توصيل المرافق لـ296 قطعة أرض صناعية بمنطقة المطورين الصناعيين، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتي شهدت مدينة السادات انطلاقها، وتنفذ على مرحلتين بقيمة إجمالية 42.1 مليون جنيه.

وأضاف: تم تنفيذ 3 مدارس وتسليمها للتربية والتعليم، بهدف تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول، بجانب إقامة مدرسة ضمن مدارس النيل مساهمة فى تطوير العملية التعليمية بمدينة السادات، حيث إنها إحدى 3 مدن (السادات – اسيوط – طيبة الجديدة) تم اختيارها لتنفيذ هذا النموذج في العام الدراسي القادم سبتمبر 2017.

وأشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ مأخذ المياه العكرة على الرياح الناصري بطاقة 350 ألف م3/يوم، حيث أن المدينة تتغذى بالمياه منذ انشائها من خلال 3 محطات بطاقة إجمالية 185 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ شبكات مياه بطول 855 كم لتغذية نحو 9 آلاف و284 قطعة أرض سكنية، بجانب مشروعات رصف الطرق الرئيسية بمنطقة التوسعات بطول 120 كم، وتنفيذ الطريق الدائري بطول 45 كم.

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