الليونة فى البراز باستمرار مشكلة تستحق البحث

أرسلت حورية مصطفى 45 عاما، أعانى منذ سنوات من ليونة فى البراز بشكل مزعج طوال اليوم وذهبت إلى العديد إلى الأطباء لم أجد فائدة؟ فماذا يمكن أن أفعل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد، أن فى هذه الحاله لابد من الاهتمام والبحث وراء السبب الذى يؤدى إلى إصابه هذا المريض بهذه الليونة فى البراز، ويجب معرفه توقيتات حدوث وزيادة هذه الليونة فى براز الإنسان ليصاب بالإسهال الشديد .

والمشكلة أن الإسهال وزيادة الليونة فى البراز سبب اشاره لأمراض كثيرة، والاضطرابات كثيرة قد تكون وصلت إلى الأمعاء أو المعدة أو مشكلات فى الهضم ذاته، أو فى عصارات المعدة والأمعاء، وقد تكون فى طبيعة الطعام الذى يتناوله هذا المريض واعتد عليه لدرجه أنه لم يعد يلاحظ أنه يصاب بالإسهال بعد تناوله .

وقد تكون المشكلة أكبر من هذه المشكلات المرضية البسيطه، ولذا من الممكن إجراء بعض الأشعة التى يقوم المختص بطلبها للتأكد من عدم وجود مشكلات حقيقية فى هذا المريض، ولذا يجب على المريض إلا يهمل الذهاب للأطباء لمعرفة سبب هذا العرض المستمر والغريب فى نفس الوقت، لأن الأعراض المستمرة التى لا تنقطع بالعلاج يجب أن تحمل دلالة ما .