أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الليونة فى البراز باستمرار مشكلة تستحق البحث

Google+ Print
الليونة فى البراز باستمرار مشكلة تستحق البحث الليونة فى البراز باستمرار مشكلة تستحق البحث

أرسلت حورية مصطفى 45 عاما، أعانى منذ سنوات من ليونة فى البراز بشكل مزعج طوال اليوم وذهبت إلى العديد إلى الأطباء لم أجد فائدة؟ فماذا يمكن أن أفعل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد، أن فى هذه الحاله لابد من الاهتمام والبحث وراء السبب الذى يؤدى إلى إصابه هذا المريض بهذه الليونة فى البراز، ويجب معرفه توقيتات حدوث وزيادة هذه الليونة فى براز الإنسان ليصاب بالإسهال الشديد .

والمشكلة أن الإسهال وزيادة الليونة فى البراز سبب اشاره لأمراض كثيرة، والاضطرابات كثيرة قد تكون وصلت إلى الأمعاء أو المعدة أو مشكلات فى الهضم ذاته، أو فى عصارات المعدة والأمعاء، وقد تكون فى طبيعة الطعام الذى يتناوله هذا المريض واعتد عليه لدرجه أنه لم يعد يلاحظ أنه يصاب بالإسهال بعد تناوله .

وقد تكون المشكلة أكبر من هذه المشكلات المرضية البسيطه، ولذا من الممكن إجراء بعض الأشعة التى يقوم المختص بطلبها للتأكد من عدم وجود مشكلات حقيقية فى هذا المريض، ولذا يجب على المريض إلا يهمل الذهاب للأطباء لمعرفة سبب هذا العرض المستمر والغريب فى نفس الوقت، لأن الأعراض المستمرة التى لا تنقطع بالعلاج يجب أن تحمل دلالة ما .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365