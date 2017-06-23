«الإسكان»: تنفيذ أعلى خطة استثمارية في تاريخ مدينة السادات

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة السادات نفذ أعلى خطة استثمارية فى تاريخ المدينة منذ إنشائها قبل 38 عاما، حيث بلغت القيمة الإجمالية لخطة العام المالى الحالى 2016/2017، 1.407 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنفاق نحو 1.415 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ أكثر من 100%، في مشروعات البنية التحتية، والإسكان الاجتماعى (5 آلاف وحدة بحى الزيتون)، ودار مصر للإسكان المتوسط، بجانب مشروعات الخدمات، وتشمل (مدارس، وملاعب ثلاثية، ومراكز شباب، وحضانات، وأسواق تجارية، وخدمات اجتماعية).

وأضاف "مدبولي" اليوم "الجمعة، أن مدينة السادات من مدن الرعيل الأول وهى مدينة صناعية، سكنية، زراعية، سياحية، وتمثل رئة اقتصادية لدلتا مصر، وقد شهدت أكبر حملة لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية فى فبراير 2015 لاسترداد نحو 70 ألف فدان، تعادل ثلثي مساحة المدينة، وهى مناطق توسعات لمشروعات تنموية جاذبة للاستثمار خاصة بدلتا مصر.

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من جانبه، صرح المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعا بخطة العام الحالى 2016/2017، منها 95 مشروعا فى مجالات (مياه – وصرف – وكهرباء)، موضحا أنه يجرى توصيل المرافق لـ296 قطعة أرض صناعية بمنطقة المطورين الصناعيين، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتى شهدت مدينة السادات انطلاقها، وتنفذ على مرحلتين بقيمة إجمالية 42.1 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ 3 مدارس وتسليمها للتربية والتعليم، بهدف تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول، بجانب إقامة مدرسة ضمن مدارس النيل مساهمة فى تطوير العملية التعليمية بمدينة السادات، حيث إنها إحدى 3 مدن (السادات – أسيوط – طيبة الجديدة) تم اختيارها لتنفيذ هذا النموذج فى العام الدراسى القادم سبتمبر 2017.