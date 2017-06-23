الإسكان:28 قرارًا لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان

كتبت - ندى الخولي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قرارًا إدارياً لإزالة مخالفات البناء بـ24 قطعة أرض وفيلا و3 وحدات سكنية، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال مدبولي في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إصدار 24 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالقطع التالية: (1034 بالقطاع ج1 بمشروع ابني بيتك بالحي العاشر - 746 بالقطاع ج1 بمشروع ابني بيتك بالحي العاشر – 718 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 681 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 635 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك - 1004 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1095 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1272 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 2323 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك - 1336 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1224 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 793 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1305 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك - 1222 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 705 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 590 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1290 بالقطاع د1 بالحي العاشر - 301 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 934 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك - 270 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 305 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 783 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1393 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 2أ بمركز الحي الرابع)، وتتمثل المخالفات في البناء علي منطقة الردود الخلفي بالكامل والدور الأرضي والأول والثاني علوى وتقفيل الردود الجانبية، وبناء الدور الثاني علوي، وبدروم سفلي أسفل السطحي بالمبني، وفتح نشاط تجارى بالدور الأرضي، وتسوية الواجهة الأمامية، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.

وأوضح الوزير أنه تم إصدار 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالفيلا رقم 1 مربع 4 بالمجاورة الأولي، والمتمثلة فى إزالة أسوار الفيلا وعمل إضافات بالردود الأمامي والخلفي وضمها للفيلا بالدورين الأرضي والأول بدون ترخيص، إضافة للمخالفات الواقعة بوحدات مشروع حي السالمية بالمجاورة 50، وهي: رقم (3) عمارة (34) – رقم (1) عمارة (38) – رقم (2) عمارة (54)، والمتمثلة في بناء بلكونة وسلم وتنده حديد خارج خط التنظيم، بدون ترخيص.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.