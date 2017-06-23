أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في حملة لنزع الأسلحة النارية.. ضبط 17 قطعة سلاح غير مرخص بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في حملة لنزع الأسلحة النارية.. ضبط 17 قطعة سلاح غير مرخص بالمنيا

11:42 ص الجمعة 23 يونيو 2017

في حملة لنزع الأسلحة النارية.. ضبط 17 قطعة سلاح غير مرخص بالمنيا

الأسلحة النارية

المنيا ــ ريمون الراوي:

شن قطاع البحث الجنائي بالمنيا، بالتعاون مع قوات الأمن المركزي والأمن العام، حملة لنزع الأسلحة النارية غير المرخصة، وملاحقة المتاجرين بها، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري، بينها أسلحة أجنبية الصنع، دخلت البلاد بطريق التهريب، وكمية من ذخائر الأسلحة والخرطوش.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بنجاح حملة لنزع الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 4 مراكز من المحافظة، هي مراكز: "ديرمواس، أبوقرقاص، المنيا، وسمالوط".

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري، بينها بندقية آلية، بندقيتي خرطوش، مسدسين، و 13 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة لكمية من طلقات الخرطوش.

تحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتم تحريز المضبوطات، وأخطرت نيابات المراكز الأربعة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل بيعها في العيد.. ضبط كميات من

    قبل بيعها في العيد.. ضبط كميات من "الفسيخ" الفاسد بالمنيا

    أخبار
  • ضبط 10 مسجلي خطر من مدينة واحدة بالمنيا

    ضبط 10 مسجلي خطر من مدينة واحدة بالمنيا

    أخبار
  • حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات

    حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات

    أخبار
  • أمن قنا يستهدف طرفي خصومة ثأرية بقرية الحجيرات

    أمن قنا يستهدف طرفي خصومة ثأرية بقرية الحجيرات

    أخبار

إعلان

572d70261a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية