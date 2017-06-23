في حملة لنزع الأسلحة النارية.. ضبط 17 قطعة سلاح غير مرخص بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شن قطاع البحث الجنائي بالمنيا، بالتعاون مع قوات الأمن المركزي والأمن العام، حملة لنزع الأسلحة النارية غير المرخصة، وملاحقة المتاجرين بها، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري، بينها أسلحة أجنبية الصنع، دخلت البلاد بطريق التهريب، وكمية من ذخائر الأسلحة والخرطوش.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بنجاح حملة لنزع الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 4 مراكز من المحافظة، هي مراكز: "ديرمواس، أبوقرقاص، المنيا، وسمالوط".

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري، بينها بندقية آلية، بندقيتي خرطوش، مسدسين، و 13 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة لكمية من طلقات الخرطوش.

تحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتم تحريز المضبوطات، وأخطرت نيابات المراكز الأربعة للتحقيق.