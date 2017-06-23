كيف ردت تركيا على مطلب إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر؟

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، اليوم الجمعة، إن مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التي يتم إنشاؤها في قطر، سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وأشار إشيق إلى أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم مشروع إنشاء القاعدة العسكرية.

وفي تصريحات للوزير أدلى بها لتليفزيون "أن تي في" إنه لم يرَ أي طلب بإغلاق القاعدة، مشيرا إلى أن القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية، الهدف منها الحفاظ على الأمن في قطر والمنطقة.

وكانت الكويت سلمت قطر، أمس الخميس، قائمة بمطالب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للتراجع عن قرارها بمقاطعتها، وتضمنت قائمة المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة. ولم تعلق قطر على ما قدم إليها.

ونقلت قناة الحرة عن مصادر رسمية تركية الخميس بدء انتقال الجنود الأتراك إلى قطر.

وكان قانون إرسال قوات تركية إلى قطر قد نشر في الجريدة الرسمية في 9 يونيو، بعد يوم من موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، في خطوة تمثل تعبيرا عن دعم أنقرة للدوحة التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية أخرى، بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب.