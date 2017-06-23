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لوكسمبورج: اقتراح ماي ببقاء مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ليس تنازلا كبيرا

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مصراوي Masrawy

لوكسمبورج: اقتراح ماي ببقاء مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ليس تنازلا كبيرا

11:28 ص الجمعة 23 يونيو 2017

لوكسمبورج: اقتراح ماي ببقاء مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ليس تنازلا كبيرا

وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبرون

برلين/بروكسل- (د ب أ):

ذكر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبرون أن مقترح رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالسماح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بالبقاء في بريطانيا بعد خروجها منه لا يعتبر تنازلا كبيرا.

وقال أسلبرون اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "أي شيء غير ذلك كان سيصبح بماثبة إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي، لكنها بداية جيدة".

وكانت ماي ذكرت أمس الخميس خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الذين يقيمون حاليا بصفة قانونية في المملكة المتحدة لن يضطروا لمغادرتها، مبينة أنه لن يكون هناك تمييز بين أفراد الأسرة الواحدة.

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا المقترح بأنه "بداية جيدة".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ولندن بدآ المفاوضات بشأن تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد.

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