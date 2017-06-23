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القيادي الفلسطيني محمد دحلان يصل إلى القاهرة لبحث آخر التطورات في غزة

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مصراوي Masrawy

القيادي الفلسطيني محمد دحلان يصل إلى القاهرة لبحث آخر التطورات في غزة

11:24 ص الجمعة 23 يونيو 2017

القيادي الفلسطيني محمد دحلان يصل إلى القاهرة لبحث آخر التطورات في غزة

القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي قادما بطائرة خاصة من أبوظبي في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وصرحت مصادر مطلعة أن دحلان سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية والفلسطينية لاستعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة الأوضاع في قطاع غزة، على ضوء اللقاء الذى تم خلال يونيو الجاري بينه وبين وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بحضور بعض المسؤولين المصريين والذى تناول ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والقضايا المشتركة والملفات الخلافية وإنجاز ملف المصالحة المجتمعية وبحث إدارة ملف معبر رفح البرى .

كانت اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت يوم الأحد الماضي اجتماعا مطولا لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، تضمن بحث ما أعلنه أعضاء فيها أنه "تقارب" حاصل بين حركة "حماس" الإسلامية والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

وبهذا الصدد قالت اللجنة إنها ترفض "بعض التحركات المشبوهة ومحاولات فرض الوصاية" على القضية الفلسطينية والمس بالمحرمات الوطنية وعلى رأسها استقلالية القرار الفلسطيني وصياغة النظام السياسي.

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