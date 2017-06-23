«صلاح» يحمل الأرقام القياسية للاعبين المصريين في أوروبا

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يمتلك محمد صلاح المنتقل حديثًأ إلى صفوف ليفربول قادمًا من فريق روما الإيطالي معظمم الأرقام القياسية للاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأرقام القياسية للاعبين المصريين في السطور التالية كالأتي:

- أكثر اللاعبين ظهورًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا (باحتساب الأدوار التمهيدية)

1- محمد النني في 24 مباراة مع بازل وأرسنال

2- محمد صلاح في 23 مباراة مع بازل وتشيلسي وروما

3- أحمد حسام "ميدو" في 21 مباراة مع أياكس ومارسيليا وروما

4- أحمد حسن في 12 مباراة مع بيشكتاش وأندرلخت

5- طارق السعيد في 7 مبارايات مع أندرلخت

- أكثر اللاعبين تسجيلًأ في دوري أبطال أوروبا (باحتساب الأهداف المسجلة في الأدوار التمهيدية)

1- محمد صلاح: 6 أهداف

2- ميدو: هدفين

3- محمد النني: هدف وحيد

4- عمر الحسيني: هدف وحيد مع نادي ليفاديا تالين

- أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقات الأوروبية بشكل عام

1- محمد صلاح: 51 مباراة مع بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما

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2- هاني رمزي: 48 مباراة مع نيوشاتل وفيردير بريمن وكايزرسلاوترن

3- محمد النني: 43 مباراة

4- أحمد حسن: 37 مباراة مع أندية كوجالي سبور وبيشكتاش وأندرلخت

5- ميدو: 34 مباراة مع أندية أياكس ومارسيليا وروما وتوتنهام

- أكثر اللاعبين تسجيلًأ في المسابقات الأوروبية بشكل عام

1- محمد صلاح: 11 هدفًا

2- أحمد حسن "كوكا": 6 أهداف مع ريو أفي وسبورتينج براجا

3- أحمد صلاح حسني: 4 أهداف مع شتوتجارت وجينت

4- حسام حسن: 4 أهداف مع نيوشاتل

5- محمد النني: 3 أهداف

6- أحمد حسن: 3 أهداف

- أول لاعب مصري يشارك في كأس الاتحاد الأوروبي: إبراهيم حسن ومجدي طلبة يوم 19 سبتمبر من عام 1990 مع نادي باوك اليوناني أمام إشبيلية الإسباني في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

- أول لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا: هاني رمزي يوم 16 سبتمبر من عام 1998 في مباراة كايزرسلاوترن أمام بنفيكا في دور المجموعات وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف.

- اللاعب المصري الوحيد الذي شارك في نهائي مسابقة أوروبية هو أحمد صلاح حسني في نهائي كأس الانترتوتو عام 2000 في المباراة التي فاز فيها شتوتجارت على أوكسير الفرنسي بنتيجة 3-1 بمجموع اللقاءين.