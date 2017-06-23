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اليوم.. 4 مواجهات نارية في الدوري الممتاز

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اليوم.. 4 مواجهات نارية في الدوري الممتاز اليوم.. 4 مواجهات نارية في الدوري الممتاز

التحرير

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يستضيف برج العرب، اليوم الجمعة، مواجهة نادي الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بقيادة الحكم أحمد الغندور، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، بهدف نظيف أحرزه أحمد جمعة في الدقيقة "69"، على ستاد برج العرب، والتي قادها تحكيميًا محمد الحنفي.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 57 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف المتوج باللقب الأهلي (79 نقطة) للمرة الـ 39 في تاريخه، ومصر للمقاصة الثاني بـ 68 نقطة، والزمالك الثالث بـ60 نقطة، في المقابل يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

من جانبه يلتقي نادي الداخلية بنظيره المقاولون العرب، باستاد كلية الشرطة، ضمن مباريات الجولة ذاتها، ويسعى الداخلية، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، لتحقيق فوز يقربه خطوة من النجاة من الهبوط لدوري المظاليم، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، فيما يأتي المقاولون في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

في المقابل يستضيف ستاد غزل المحلة، مواجهة طنطا أمام وادي دجلة، بقيادة الحكم هشام عبدالحميد، وكانت قد إنتهت لقاء الدوري الأول بين الفريقين بفوز أبناء الغربية بهدفين مقابل لاشئ.

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني خالد عيد المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، فيما يأتي وادي دجلة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو، في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، خلف إنبي الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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وفي لقاء مشتعل بصراع القاع، يستضيف النصر للتعدين صاحب المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، نظيره الشرقية الثامن عشر "الأخير" صاحب الـ22 نقطة، باستاد أسوان، بقيادة الحكم أمين عمر.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم المقامة جميعها في تمام الساعة الـ10مساءً:

- الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي.

- الداخلية × المقاولون العرب.

- طنطا × وادي دجلة.

- النصر للتعدين × الشرقية.

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التحرير

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