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"أمن الشرقية": مجموعات قتالية لتأمين احتفالات عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

"أمن الشرقية": مجموعات قتالية لتأمين احتفالات عيد الفطر

11:09 ص الجمعة 23 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، انتهاء المديرية من وضع خطة استعدادت المديرية، بالتنسيق مع الأمن الوطني والقوات المسلحة ومديرية الأوقاف، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وأشار طبلية، في تصريحات صحفية خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم تأمين مختلف ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية، فيما سيتم الدفع بمجموعات قتالية وقوات من الأمن المركزي، لتأمين كافة المنشأت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وأوضح، أنه تم وضع خطة لتأمين الطريق الرئيسية الهامة والسريعة، بالتسيق مع القوات المسلحة، فضلًا عن تواجد الدوريات الأمنية بصفة مستمرة خلال أيام العيد الثلاثة.

وشدد مدير أمن الشرقية، على التنسيق مع رجال الحماية المدنية، و خبراء المفرقعات، وكذا مباحث المرور والتمويين والآداب، بالإضافة إلى قوات شرطة مكافحة العنف ضد المرأة؛ للتواجد بمحيط المتنزهات والحدائق العامة، ومنع أي شيء من شأنه أن يُعكر صفو احتفالات أهالي الشرقية بعيد الفطر المبارك.

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مصراوي Masrawy

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