الرئيس الجديد لبرلمانية الوفد: سأسعى مع قيادة الحزب لإثناء أبو شقة عن الاستقالة

كتبت- مروة شوقي:

قال اللواء صلاح شوقى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه سيسعى بالتعاون مع قيادة الحزب للتواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لإثنائه عن قرار الاستقاله والتأكيد على بقائه داخل أروقة بيته "بيت الأمة".

وأعرب شوقي، عن تقديره لأبو شقة الذي بذل جهودًا مضنية خلال دورى الانعقاد الماضيين وبذل خلالهما جهودا مضنية، حسب تعبيره.

كما أشار شوقي إلى قرار الحزب باختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية، الذي اعتبره بمثابة تشريف وتكليف كبير يحمله المسئولية خاصة فى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

ولفت شوقي، في بيان صحفي، إلى أنه سيسعى لإحداث توافق بين كل نواب الهيئة فى إطار تحقيق المصلحة العليا للبلاد بشكل يعبر تعبيرا حقيقيا عن مكانة حزب الوفد وتاريخه ومواقفه الوطنية.

وأضاف أنه "يصر بكل قوة على عودة النائب محمد فؤاد مرة أخرى للبرلمان وعدوله عن الاستقالة من منطلق التوجه الوطنى له من أجل استكمال دوره الحزبى المخلص والوطنى الذى يؤديه بتفانى".

وأكد شوقى، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتكاملا كبيرا بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية من خلال علاقات ودية وروح تعمق المشاعر والتوجهات الوطنية التى تساعد فى إعلاء مصلحة الوطن وتغليب قضاياه الهامة.