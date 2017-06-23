هذه أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال

د ب أ:

قال البروفيسور الألماني هانز يورجن نينتفيش إنه من الطبيعي أن يفقد الأطفال الشهية من حين إلى آخر، موضحا أن الأطفال في عمر سنة إلى ثلاث سنوات عادة ما يميلون إلى رفض كل الأطعمة، التي لا يعرفونها. كما أن كمية الطعام، التي يتم تناولها، تختلف من طفل إلى آخر.

وأضاف نينتفيش أن فقدان الشهية لدى الأطفال يمكن أيضا أن يكون مؤشرا أوليا لواحد من أمراض الأطفال الكثيرة؛ حيث يرفض الجسم الطعام ليحتفظ بقواه لمواجهة عدوى ما بدلا من استنزافها في عملية الهضم، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من ذلك.

وإذا رفض الطفل تناول الطعام على مدار فترة طويلة مع الشعور بالإنهاك وشحوب الوجه وفقدان الوزن، فقد يكون ذلك مؤشرا على إصابته بنقص الحديد، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب.

وقد يرجع فقدان الشهية لدى الطفل إلى سبب نفسي، كالتوتر العصبي في المدرسة أو انفصال الوالدين.

وبالنسبة للرضع، فإنه ينبغي في كل الأحوال استشارة الطبيب؛ نظرا لأن الطفل قد يتعرض للجفاف في غضون ساعات قليلة، خاصة إذا كان فقدان الشهية مصحوبا بالإسهال.

ولا يجوز أن يقدم الوالدان للطفل مشروبات أو وجبات بينية غنية بالدهون والسكريات قبل الوجبات الرئيسية، كي لا يفقد الطفل الرغبة في تناول الطعام. وتساعد الحركة في الهواء الطلق على تحفيز الشهية لدى الأطفال.