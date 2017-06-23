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السفن الحربية الروسية تطلق صواريخ على مواقع لـ"داعش" في سورية

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مصراوي Masrawy

السفن الحربية الروسية تطلق صواريخ على مواقع لـ"داعش" في سورية

08:30 ص الجمعة 23 يونيو 2017

صورة أرشيفية

موسكو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إطلاق السفن الحربية الروسية صواريخ على مواقع لتنظيم "داعش الإرهابي" في سورية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها، أن السفينتين "الأميرال إيسن" و"الأميرال جريجوروفيتش" والغواصة "كراسنودار"، أطلقت 6 صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على مواقع التنظيم الإرهابي في سورية،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن "غواصة "كراسنودار" أطلقت الصواريخ المجنحة من تحت سطح الماء".

وجاء في بيان الوزارة "بنتيجة الضربة الصاروخية الكبيرة المفاجئة تم تدمير مراكز قيادة ومستودعات كبيرة للسلاح والذخيرة تابعة لإرهابيي "داعش" في منطقة عقيربات بمحافظة حماة، حيث انفجرت ترسانة للمسلحين بعد إصابة في منتهى الدقة بصاروخ "كاليبر" المجنح".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن "بقايا تجمعات المسلحين ومواقع إرهابيي "داعش" تم تدميرها بغارات جوية لقاذفات القوات الجوية الفضائية الروسية".

وأشارت إلى أن "القيادتين التركية والإسرائيلية تم إبلاغهما في الوقت المناسب بإطلاق الصواريخ المجنحة، وذلك عبر قنوات الاتصال".

 

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي عن إطلاق صواريخ كاليبر من سفينة حربية وغواصة روسيتين في البحر المتوسط على أهداف لتنظيم دعش قرب تدمر بسورية.

وفي العشرين من 2015، اطلقت سفن من أسطول بحر قزوين الروسي 18 صاروخا من نوع كروز على "مواقع للإرهابيين" في سورية.

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