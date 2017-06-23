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رئيسة قرية بالفيوم تزيل مبنى مخالفا بعد منتصف الليل

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مصراوي Masrawy

رئيسة قرية بالفيوم تزيل مبنى مخالفا بعد منتصف الليل

07:41 ص الجمعة 23 يونيو 2017

رئيسة قرية بالفيوم تزيل مبنى مخالفا بعد منتصف الليل

إزالة مبنى مخالف - صورة أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

قادت شرين محمد محمود، رئيسة الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، الأجهزة التنفيذية لإزالة مبنى مخالف شرع أصحابه في بنائه بعد منتصف الليل بعزبة شكرى التابعة للقرية، وتم إزالة البناء فى مراحله الأولى، ومصادرة المعدات وتحرير المحضر القانوني اللازم. 

وقال المهندس محمد سيد عيد، رئيس مركز طامية، إن رئيسة الوحدة أبلغته بقيام بعض المواطنين بالبناء المخالف فأمر بإزالة المبنى فورا وشارك بنفسه في الحملة التي تمكنت من إزالة المبنى المخالف ومساحته 175 مترا، مشيرا إلى أن أصحاب المبنى المخالف استغلوا فترة سكون الليل فى الثانية والنصف صباحا للشروع في إقامته، وأنه تم إزالته ومصادرة المعدات بمساعدة قوات الشرطة بقيادة العميد محمد كساب مأمور مركز طامية. 

وأكد رئيس مركز طامية، أن هذا الإجراء خطوة مهمة لتحقيق الانضباط فى أول قرارات لرئيسة القرية الجديدة وردع للمخالفين بالطرق القانونية.

وكان الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم أصدر قبل يومين فقط قرارا بندب سيدتين للعمل كرئيستى وحدة محلية هما: شرين محمد محمود "كفر محفوظ"، ونسرين سعد إسماعيل "فانوس" ، وذلك في استجابة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

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