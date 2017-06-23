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الولايات المتحدة تعلق وارداتها من لحوم البقر البرازيلية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تعلق وارداتها من لحوم البقر البرازيلية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

07:48 ص الجمعة 23 يونيو 2017

الولايات المتحدة تعلق وارداتها من لحوم البقر البرازيلية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

لحم بقري - صورة أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

علقت الولايات المتحدة، أمس الخميس، جميع وارداتها من لحم البقر الطازج من البرازيل، بسبب ما وصفته وزارة الزراعة بـ"مخاوف متكررة بشأن سلامة المنتجات".

وفي مارس الماضي، قالت السلطات البرازيلية إنها تحقق في أدلة تفيد بأن المسؤولين الحكوميين كانوا يتلقون رشاوى لتسهيل بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد فرض عدد من الدول بما فيها أعضاء بالاتحاد الأوروبى واليابان قيودا على الواردات من البرازيل، بينما قررت الولايات المتحدة اختبار جميع اللحوم المستوردة منها.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس، إن 11% من منتجات لحوم البقر الطازجة من البرازيل لم تجتز اختبارات السلامة، مقارنة بنسبة 1% من بقية العالم.

وأضافت، أن هيئة السلامة والتفتيش على الأغذية في البلاد رفضت 862 طن من لحوم البقر الطازجة من البرازيل منذ تقديم التدابير الجديدة.

وتعد البرازيل هي أكبر مصدر للحوم في العالم، بمبيعات بلغت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2016.

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