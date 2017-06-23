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"تعويض وقطع علاقات".. الكويت تسلم قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها

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مصراوي Masrawy

"تعويض وقطع علاقات".. الكويت تسلم قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها

06:09 ص الجمعة 23 يونيو 2017

تميم بن حمد آل ثاني- أمير قطر

القاهرة- (د ب أ):

ذكرت وكالة أسيوشيتد برس، أن دولة الكويت قدمت إلى قطر قائمة أو لائحة بمطالب ومصر والإمارات والبحرين، والتى تشمل إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأضافت أسيوشيتد برس، أن لائحة المطالب التي حصلت عليها الوكالة من إحدى الدول المعنية بالنزاع مع قطر، تضمنت أن تغلق قطر بشكل فوري القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، وأن وتنهى التعاون العسكرى مع الناتو، كما طالبت الدول بتعويض غير محدد من قطر.

كما شملت المطالب، بحسب الوكالة، أن تقطع قطر جميع علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.

وبحسب القائمة، يتعين على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حاليا في قطر، في مسعى تصفه الدول بأنه محاولة لمنع قطر من التدخل في شؤونها الداخلية.

وتشمل المطالب كذلك أن تسلم قطر جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

ولم يرد تعليق على الفور من جانب السلطات القطرية على تلك المطالب.

وبحسب الوكالة، فإن القائمة حددت مهلة 10 أيام لقطر لتلبية جميع المطالب.

وبدأت الأزمة في وقت مبكر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب" ، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. ومنذ ذلك الحين قطعت دول أخرى أيضا العلاقات مع قطر.

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مصراوي Masrawy

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