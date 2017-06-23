أسوشيتد برس: الدول المقاطعة لقطر تمهلها 10 أيام لتنفيذ مطالبها

القاهرة- (مصراوي):

ذكرت وكالة الآنباء العالمية أسوشيتد برس، أن الدول المقاطعة لقطر، أمهلتها 10 أيام لتنفيذ مطالبها.

وكانت تقارير إعلامية لفضائيتي "الجزيرة" و"العربية" الإخباريتين، قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن تلك المطالب.

وذكرت "العربية" في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.

وأضافت، القناة الإخبارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه في وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها "وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا".

وبدأت الأزمة في وقت مبكر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. ومنذ ذلك الحين قطعت دول أخرى أيضا العلاقات مع قطر.