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تقارير إعلامية: الكويت سلمت قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها

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مصراوي Masrawy

تقارير إعلامية: الكويت سلمت قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها

03:29 ص الجمعة 23 يونيو 2017

تقارير إعلامية: الكويت سلمت قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها

صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت

القاهرة- (د ب أ) 

ذكرت تقارير لفضائيتي "الجزيرة" و"العربية" الإخباريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب والإمارات والبحرين ومصر، التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن تلك المطالب.

وذكرت "العربية" في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.

وأضافت، القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه في وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها "وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا".

وبدأت الأزمة في وقت مبكر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. ومنذ ذلك الحين قطعت دول أخرى أيضا العلاقات مع قطر.

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