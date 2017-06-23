صورة وخبر: سوريا.. وطن يحترق

انفجار في درعا - أ ف ب

كتب- علاء المطيري:

في سوريا نار وآثار دمار، مروحيات تلقي براميل متفجرة كأنها حجارة من سجيل، أبنية تتهاوى وأرواح تٌزهق. دمار في كل مكان، وانفجارات يبدو بعضها كأنه انفجار بركان.

بعض المحافظات السورية تلملم جراحًا ربما يصعب علاجها، وأخرى مازالت القصف يستهدفها؛ وبينها محافظة درعا وريفها.

قصفت مروحيات حكومية بالبراميل المتفجرة، الخميس، أماكن في منطقة معبر نصيب الحدودي، بالريف الجنوبي لمحافظة درعا السورية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد، أنه لم يتم رصد خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام بمزيد من القذائف مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بينها والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، على محاور في المدينة، مشيرًا إلى مقتل 3 مقاتلين من الفصائل، ومعلومات عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد لحظة انفجار تعلو سحبه بين المنازل وكأنها لحظة انفجار بركان.