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فيديو| إيهاب جلال: رئيس المقاصة زملكاوي.. ولن أحضر مباراة الزمالك إذا أعيدت

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فيديو| إيهاب جلال: رئيس المقاصة زملكاوي.. ولن أحضر مباراة الزمالك إذا أعيدت فيديو| إيهاب جلال: رئيس المقاصة زملكاوي.. ولن أحضر مباراة الزمالك إذا أعيدت

التحرير

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هدد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  للمقاصة بالاستقالة في حالة إعادة  لقاء .

وقال إيهاب في تصريحات تليفزيونية من حق نادي الزمالك الحفاظ على حقه ولكن القانون يجب أن يطبق على الجميع ولن أحضر هذه المباراة وإذا أعيدت سأتقدم باستقالتي. 

وأضاف، إيهاب جلال خلال حديثه عن إمكانية رحيله عن تدريب فريق مصر للمقاصة، أن خلال اجتماعة مع المجلس لم يتطرق إلي الحديث عن الناحية المالية ولكن علي الجوانب الإدارية فقط.

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وأردف: أبلغت المجلس بإمكانية استغنائي عن هشام محمد لاعب خط وسط الفريق ولكن في حالة وجود مبلغ مالي كبير من النادي الأهلي مشيرًا إلى أنه لم يطلب أي لاعب من الفريق الأحمر وفيما يخص انتقال أحمد داوودا إلى صفوف الزمالك قال ان الموضوع متشابك إلى حدًا ما بسبب وجود متأخرات مالية للمقاصة على الزمالك ومازالت الصفقة في مرحلة التفاوض مشيرًا إلى أن جودة العلاقة بين الناديين وانتماء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي للقلعة البيضاء بصفته زملكاوي سيسهل من حسم الصفقة.

وعن مفاوضاته مع  الأوليمبي وسموحة، أكد جلال أنة لم يفاتحه أحد في هذه العروض موضحًا أنه ليس من أهدافه تدريب المنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي.

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التحرير

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