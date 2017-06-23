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اصطدام قطار بسيارة نقل بسوهاج يسفر عن إصابة عامل المزلقان

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مصراوي Masrawy

اصطدام قطار بسيارة نقل بسوهاج يسفر عن إصابة عامل المزلقان

02:02 ص الجمعة 23 يونيو 2017

اصطدام قطار بسيارة نقل بسوهاج يسفر عن إصابة عامل المزلقان

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

عادت من جديد حركة القطارات إلي طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها حوالي ساعة، بسبب اصطدام قطار VIB بسيارة نقل أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مزلقان الحاج عبد العال بمدينة طهطا شمال المحافظة، عند قيام عامل المزلقان بإغلاقه.

نتج عن الواقعة إصابة عامل المزلقان بكسور بالقدمين وجروح بفروة الرأس، وجرى ضبط سائق السيارة، ورفعها من على شريط السكة الحديد.

وتلقى العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد محمد عبد الصبور، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، يفيد اصطدام قطار بسيارة نقل، ووجود مصاب دائرة القسم .

وتبين من تحريات الرائد أحمد الكاشف، والنقيبين إسماعيل عبد الرزاق ومحمد جعفر اصطدام القطار 2007 VIB " أسوان – القاهرة"، بالسيارة رقم 11450 نقل سوهاج، قيادة عصام إسحاق شحات، 46 عاماً، سائق ويقيم نزلة علي دائرة مركز جهينة أثناء عبورها من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا "مزلقان الحاج عبد العال"، عند قيام عامل المزلقان بإغلاقه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب وقوع الحادث التدافع على أولوية مرور السيارات والتكاتك من المزلقان قبل إغلاقه.

نتج عن الحادث إصابة "سمير فرانسيس بسالي"، عامل المزلقان بكسور بالقدمين وجروح بفروة الرأس، وتأخر القطار عن موعده حوالي ساعة، وتحطم مقدمة السيارة النقل.

نُقل المصاب لمستشفى طهطا العام، والذي قام بتحويله لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 38 أحوال القسم .

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