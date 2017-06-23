10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا توجد تسجيلات لديه لمحادثاته مع الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، وندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالعقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده، وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أنه سيتم السماح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بالبقاء بعد الـ"بريكست"، وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الجيش سيعلن تحرير مدينة الموصل بالكامل خلال الأيام المقبلة.

1- ترامب: ليس لدي تسجيلات لـ"كومي"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا توجد تسجيلات لديه لمحادثاته مع الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، بعد أسابيع من التكهنات التي أطلقها بنفسه.

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2- لافروف: عقوبات واشنطن على موسكو تهدد العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (يمينًا) في أستانا في 9 يونيو 2017 (أ ف ب)

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالعقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا خطيرًا لمجمل العلاقات بين البلدين.

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3- رئيسة وزراء بريطانيا: مواطنو الاتحاد الأوروبي باقون بعد الـ"بريكست"

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بروكسل الخميس (أ ف ب)

أبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، أنه سيتم السماح لمواطني دول الاتحاد بالبقاء في بريطانيا بعد خروجها منه، مضيفة: "لن يضطر المقيمون القانونيون لمغادرة بريطانيا".

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4- رئيس وزراء العراق: تحرير الموصل من "داعش" خلال أيام

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الجيش سيعلن عن تحرير مدينة الموصل بالكامل خلال الأيام المقبلة.

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5- ميركل: العرض البريطاني حول حقوق مواطني أوروبا "بداية جيدة"

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عرضا بريطانيا حول حقوق مواطني دول الاتحاد الاوروبي بعد خروجها منه بأنه "بداية جيدة".

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6- ماكرون: نريد من أوروبا أن تقدم ردًا ملموسًا على فوضى العولمة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في أعمال قمة للاتحاد الأوروبي، إلى مساهمة أوروبا في تصويب مسار العولمة، مضيفًا: "نريد من أوروبا أن تقدم ردًا ملموسًا على فوضى العولمة".

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7- وزير الدفاع الإسرائيلي: عباس يحاول إشعال حرب جديدة بيننا وبين حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في تل أبيب في 1 مايو 2017 (أ ف ب)

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة إشعال صراع جديد بين الدولة العبرية وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.

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8- سفير مصر لدى إسرائيل: ينبغي أن تتقدم إسرائيل في عمية السلام مع الفلسطينيين

السفير حازم خيرت، سفير مصر لدى إسرائيل (يمينًا) والرئيس الإسرائيلي راؤفين ريفلين (يسارًا) في تل أبيب في 25 فبراير 2016 (أ ف ب)

قال السفير حازم خيرت، سفير مصر لدى إسرائيل: "ينبغي أن تعمل إسرائيل على تحقيق تقدم على صعيد عملية السلام مع الفلسطينيين، للتوصل إلى سلام شامل وعادل مبنى على حل الدولتين".

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9- تيلرسون: السعودية وحلفائها أعدوا قائمة مطالبهم من قطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن السعودية وحلفائها في الخليج العربي أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية، مضيفًا: "نأمل أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق".

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10- نائب وزير الخارجية الروسي: هناك احتمالاً كبيرًا بتصفية "البغدادي"

نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف في موسكو في 28 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن هناك احتمالاً كبيرًا بتصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بضربة جوية روسية، مضيفًا: "وفقًا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية هناك احتمال كبير يمكننا من التحدث عن أن زعيم داعش، البغدادي تم القضاء عليه".

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