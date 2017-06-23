حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدفع إيطاليا لتعويضات لأشخاص عذبتهم الشرطة خلال قمة مجموعة الثماني في جنوة عام 2001، كما ألغى البرلمان الألماني الدعم المالي المخصص لحزب النازيين الجدد، واستقال مسئول بريطاني بسبب حريق برج جرينفيل بلندن.

1 - محكمة أوروبية: الشرطة الإيطالية عذبت المتظاهرين أثناء قمة في جنوة

الشرطة الإيطالية (أرشيفية)

ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن الشرطة الإيطالية كانت قد قامت بتعذيب المتظاهرين، أثناء قمة مجموعة الثماني في جنوة في عام 2001.

وقضت المحكمة بدفع إيطاليا تعويض تتراوح قيمته بين 45 ألف و55 ألف يورو (50 ألف و254 دولار و61 ألف و416 دولار)، لـ 29 شخصًا سقطوا ضحية لمداهمة الشرطة لاحدى المدارس، والتي كان ينام بها المحتجون.

وقالت المحكمة إن الشرطة التي داهمت المدرسة، استخدمت "القوة المفرطة والعشوائية والتي من الواضح أنها غير مناسبة".

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2- قادة أوروبا يمددون العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر

علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية)

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة 6 أشهر بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب عدم تطبيقها لاتفاق مينسك". وسيصبح القرار رسميًا في يوليو ويبدأ سريانه في 31 يوليو عند انتهاء فترة العقوبات الحالية.

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3- البرلمان الألماني يلغي الدعم الحكومي لحزب النازيين الجدد

البرلمان الألماني (أرشيفية)

ألغى البرلمان الألماني "بوندستاج" الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لحزب النازيين الجدد (الحزب القومي الألماني)،وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقد أصدر البرلمان حزمة من القوانين بعد اقتراح مشترك تقدمت به الولايات الألمانية تتضمن حرمان الحزب من الموارد التي كانت متاحة له من الضرائب وهو مورد هام كان يتمتع به الحزب من قبل.

وتم ذلك عبر تعديل دستوري ضروري استلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

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4- المحكمة الدستورية النمساوية تنظر قضية مصادرة منزل هتلر

منزل هتلر في النمسا (ارشيفية)

يشكل قرار النمسا بمصادرة المنزل، الذي ولد فيه أدولف هتلر من مالكه، لب قضية تنظرها المحكمة الدستورية تضع الحق في الملكية الخاصة في مواجهة المهمة التاريخية للنمسا المتمثلة في منع أنشطة النازيين الجدد.

وبدأت المحكمة في فيينا في نظر شكوى ضد المصادرة التي حركتها امرأة تمتلك المبنى الكائن في براوناو القريب من الحدود الألمانية. ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا في الأسابيع القليلة المقبلة.

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5- مسئول بريطاني يستقيل من منصبه على خلفية حريق برج لندن

جانب من حريق برج جرينفيل بلندن (أ ف ب)

استقال مدير الخدمات في بلدية حي كينسينجتون وتشيلسي في لندن، بناء على طلب الحكومة، بعد أسبوع على الحريق الذي اندلع في برج جرينفل، وأسفر عن سقوط 79 قتيلا على الأقل.

وأوضح نيكولاس هولجيت أن وزير المجتمعات البريطاني ساجد جاويد الذي ينتمي إلى حزب المحافظين دعا الثلاثاء أعضاء بلدية هذا الحي التي يرأسها عمدة من التيار السياسي نفسه، إلى المطالبة باستقالته.

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