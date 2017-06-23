طبيب الأهلي يكشف عن إصابة ميدو جابر

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كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة ميدو جابر، لاعب القلعة الحمراء، والتي حرمته من استكمال المران.

وقال خالد محمود أن جابر تعرض لكدمة في العضلة الأمامية، وأن اللاعب سيشارك في مران الأهلي غدًا بصورة طبيعية.

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وكان ميدو جابر،غادر مران الفريق الجماعي، بسبب الإصابة، وخرج جابر من تقسيمة الفريق برفقة خالد محمود طبيب الأهلي، للتوجه للعيادة من أجل إجراء كشف طبي على اللاعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره إنبي، المُقرر لها السبت المقبل، على ملعب السلام، فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى العام.