الإسماعيلي يفوز على أسوان بثلاثية في الدوري

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تمكن النادي الإسماعيلي من الفوز على نظيره أسوان بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الضيوف في الدقيقة 14 عن طريق دييجو كالديرون، قبل أن يضيف الدراويش الهدف الثاني عن طريق اللاعب إبراهيم حسن في الدقيقة 33، ثم يقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق محمد علي، قبل أن يعود الإسماعيلي للتهديف ويحرزالهدف الثالث في الدقيقة 77 عن طريق حسني من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 79 ينجح الفريق الأسواني في تسجيل ثاني أهدافه من خلال اللاعب جيروم وايا.

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وبهذه النتيجة يرفع الإسماعيلي رصيده إلى48 نقطة ليصعد إلى المركز السادس ، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر بجدول الدوري.