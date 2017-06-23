العرب اليوم: مقتل البغدادي "مرجح" وأمريكا تعلن تصفية زعيم بالقاعدة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلن الجيش العراقي القضاء أن تحرير مدينة الموصل بشكل كامل سيكون خلال أيام، كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل زعيم لتنظيم القاعدة باليمن إثر غارة جوية، وقالت الخارجية الروسية أنها وبنسبة كبيرة متأكدة من مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

1 - العبادي: تحرير كامل مدينة الموصل من تنظيم داعش خلال أيام

قوات من الجيش العراقي (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الجيش سيعلن عن تحرير مدينة الموصل بالكامل خلال الأيام المقبلة. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي قول العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد ستتحرك نحو إعمار المواقع الأثرية التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي، وهي مواقع الحدباء والنمرود والحضر.

وأضاف أن الدول الإقليمية أبدت إعجابها بما قدمه العراق في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك قبل جولته إلى دول السعودية إيران والكويت.

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2- الجيش الأمريكي: مقتل قائد بتنظيم القاعدة في اليمن إثر غارة جوية

غارة جوية (أرشيفية)

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته شنت غارة جوية في اليمن أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أحدهم قيادي في التنظيم.

وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الضربة تم شنها يوم الجمعة الماضي في محافظة شبوة اليمنية، حوالي 150 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل أبو خطاب العولقي واثنين من مساعديه.

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3- الخارجية الروسية: يمكننا التحدث باحتمال كبير عن تصفية زعيم داعش

زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي (أرشيفية)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن هناك احتمالا كبيرا بتصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بضربة جوية روسية.

وقال سيرومولوتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، باحتمال كبير يمكننا التحدث أن زعيم داعش، البغدادي تم القضاء عليه".

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4- مقتل 12 مسلحا من الحوثيين في معارك شرقي اليمن

قوات من الجيش اليمني (أرشيفية)

قتل 12 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وجرح 20 آخرون، في معارك مع قوات الجيش الحكومي مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة شبوة، 474 كم شرق صنعاء .

وقالت مصادر في الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في مواقع بمديرية عسيلان، بعد محاولة تسلل "المليشيات" إلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية.

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5- مقتل 6 أشخاص جراء تفجير انتحاري في مقديشو

شخص يحمل سلاح في موقع انفجار (أرشيفية)

أعلنت الشرطة الصومالية أن انتحاريا استهدف بسيارته المفخخة مركزا للشرطة في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤول الشرطة علي حسن إن السيارة انفجرت عند بوابات مركز الشرطة في منطقة وابري في مقديشو. وأضاف حسن أن قائمة القتلى شملت اثنين من رجال الشرطة والانتحاري نفسه. وأسفر الهجوم عن إصابة نحو 10 أشخاص آخرين.

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