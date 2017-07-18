



تفسير سوره الاخلاص

ساْل المشركون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

اذكر لنا نسب ربك

((قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد))

الله أحد لا شريك له

وسوره الاخلاص ثلث القران

تشمل على توحيد فى الاسماء والصفات

(قل هو الله أحد))

لا شبيه له ...واحد لا فرد معه.. الله نعبده ولا غيره يستحق العباده

الله الأحد تفرد بكل كمال

الله الواحد الفرد .. وحده و لم يكن معه أحد من قبلُ، ولا يزال وحده إلى أبد الآبدين،

وعلينا أن نقصد الله فيما نريد ولا نلجأ لغير الله

الله خالق النار ....خالق الحيوانات

خالق كل شىء ..الطير والانس والجن

ورافع السموات بغير عمد نراها

نعبد الله بيده العطاء لنا وبيده حسابنا وعقابنا

دنيا وآخره

ومن يعبدون الحيوانات. يرونها تتبول وتمرض

ولاتستطيع أحد دفع البلاء عنها

ولا تستطيع هى دفع البلاء عن نفسها

الله رافع السموات

الحيوانات تموت وكل شىء على وجه الأرض للفناء

والله حى قيوم لا تاْخذه سنه ولا نوم

الله تعالى طول الوقت وليل ونهار

ودائما دائما لاينام ولا يغفل ولا يسهو

ولا يخطأ

الله متفرد بصفات الكمال

الله(ليس كمثله شىء وهو السميع البصير)

((الله الصمد))

يصمد اليه فى الحاجات..الله الصمد الله الصمد

لاغير الله نلجاْ له فى أى وقت نشاء..عليم بكل أمورنا

يحقق لنا ما يناسبنا ولا يضرنا

(ولا يظلم ربك احد)

الله القادر العلى العظيم الوهاب الرحمن

الغفور الستار الحليم الحنان المنان

الغنى المغنى الرزاق الفتاح

الله العزيز الحكيم علام الغيوب

الله القادر القوى المتين السلام الرحمن

الله المقيت يطعم الجميع ووحده القادر على ايجاد

الطعام للصغير والكبير والضعيف والمريض والعجز والمحتاج

الله لا يحتاج الينا واحنا المحتاجين له

يرحمنا ويسترنا بالدنيا

ويغفر لنا ويدخلنا الجنه بسلام

وينجينا من النار

((لم يلد ولم يولد))الله لا يجانسه شىء

الله لم يلد ولم يولد ..و لم يصدر عنه ولد ولم يصدر الله هو عن شىء

قال تعالى (( الله بديع السموات والارض انى يكون له ولد

ولم تكن له صاحبه وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم))

صدق الله العظيم

المولود مخلوق ولذلك الله لم يولد

((ولم يكن له كفوا احد)) ولا يساويه أحد ولا يماثله

ولا يشاركه فى شىء من صفات كماله

(الله ليس كمثله شىء وهو السميع البصير))

تقرأ الاخلاص بعد الفاتحه فى الصلاه

ويجوز قراءه سور قرءانيه اخرى

لكن فى الصلاه سوره الفاتحه

بدونها تبطل الصلاه ولا تصح

وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

(من قراْ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

عشر مرات بنى له بيتا فى الجنه))

علينا بقراءتها لنا ولموتى المسلمين

وأقاربنا وللوالدين او من توفى من الوالدين والأقربين والمسلمين

عن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ

" قل هو الله أحد " يرددها

فلما أصبح جاء إلى النبي (ص) فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي

(ص) " والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ".

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه

كل ليلة جمع كفّيه ثم نفث فيهما وقرأ: ((قُلْ هُوِ اللهُ أَحَدٌ)) و((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ))

و((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ))، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه

ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.

اجتهاد......هانم داود

شبكةعيونالإخبارية

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