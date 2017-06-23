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خبير أمني: الداخلية أجهضت مخطط داعشي لاستهداف شخصيات عامة

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خبير أمني: الداخلية أجهضت مخطط داعشي لاستهداف شخصيات عامة خبير أمني: الداخلية أجهضت مخطط داعشي لاستهداف شخصيات عامة

التحرير

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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مساء الخميس، إن الداخلية أجهضت خلية تعتنق الفكر الداعشي بالعجوزة، كانت تُخطط لاستهداف شخصيات عامة في الدولة، بالإضافة إلى بعض الأماكن الحيوية.

أضاف المقرحي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، أن عملية الإجهاض المبكر لمخطط العصابات الإرهابية، جاء نتيجة جهد الأمن الوطني والأمن العام، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع وزارة الداخلية أصبح من أفضل إلى أفضل.

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أوضح أن «الداخلية تقوم حاليًا بمنع الجريمة قبل وقوعها»، لافتًا إلى أن «هناك رابط زمني بين المخطط الإرهابي في العجوزة ومناسبة حلول عيد الفطر المبارك».

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