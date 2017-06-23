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خبير مائي: «سد النهضة خراب على مصر.. وهذا الحل البديل»

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خبير مائي: «سد النهضة خراب على مصر.. وهذا الحل البديل» خبير مائي: «سد النهضة خراب على مصر.. وهذا الحل البديل»

التحرير

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قال المهندس أحمد الشناوي، الخبير الدولي بالموارد المائية، إن بناء سد النهضة الأثيوبي سيكون خراب على ، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات ضرب السد في بداية بنائه، والرئيس الأسبق حسني مبارك، هدد أيضًا بالتدخل العسكري حال بنائه.

أضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أنه قدم حلًا، وهو تغيير مجرى نهر الكونغو، موضحًا أنه يتحدث من خلال رؤيته الفنية وليس توجهًا سياسيًا.

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تابع: «فيه ناس كتير لما قولت الفكرة دي اعترضت، بس أنا مش بدي المياه لإسرائيل عشان يعترضوا، ده أنا بدي المياه لمصر، وبطالب بعمل مناظرة على الهواء مع المتخصصين من المعترضين على مشروع نهر الكونغو».

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