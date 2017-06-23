محافظ السويس يشهد إشهار عقد زواج بقرية جنيفة

السويس - حسام الدين أحمد:

خرج اللواء أحمد حامد محافظ السويس، في جولة مساء أمس، الخميس بحي الجناين، رافقه فيها العميد إيهاب فرغلي رئيس الحي، وتناول خلالها الإفطار مع الأهالي بقرية عامر بالقطاع الريفي.

وتوجه المحافظ، لقرية جنيفة لأداء صلاة العشاء بمسجد أبو العباس، وقرر دعم المسجد بساعة رقمية تشمل جميع مواقيت الصلاة بالسويس، للتسهيل على العاملين بالمسجد.

وحضر المحافظ، إشهار زواج أحد أبناء القرية الذي تصادف وجوده وأسرته بمسجد القرية، وقدّم المحافظ، هدية بمناسبة عقد القران، متمنيًا التوفيق للعروسين في حياتهما الجديدة.

وعقب ذلك تفقد حامد الأعمال المتعلقة بالطرق والمرافق، وتمهيد طريق الترعة المؤدي إلى مسجد أبو العباس وكنيسة جنيفة، وأكد على رئيس الحي بمتابعة المشروعات التي تقام بالجناين، ونظافة الترعة باستمرار ومنع إلقاء أية مخلفات بها، والتأكد بصفة مستمرة من الوصول إلى المنسوب المناسب للمياه بالترعة.

وكلف المحافظ، رئيس حي الجناين ومدير عام جهاز الإنارة بمراجعة أعمدة الكهرباء على طريق السويس - الإسماعيلية بالاتجاهين.

والتقى المحافظ، رجال الشرطة العسكرية، وضباط وأفراد مديرية الأمن، وقدم لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.