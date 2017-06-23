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مران الأهلي| انتظام متعب وباسم وربيعة.. وإصابة جابر

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مران الأهلي| انتظام متعب وباسم وربيعة.. وإصابة جابر مران الأهلي| انتظام متعب وباسم وربيعة.. وإصابة جابر

التحرير

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كتب - أحمد سعيد وأححمد شحاتة

انتظم الثنائي عماد متعب وباسم علي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصورة طبيعية في تدريبات الفريق الجماعية والتي يشهدها ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان عماد متعب قد تغيب عن مواجهتي سموحة والوداد المغربي، بسبب كدمة في وجه القدم، منعته من السفر مع الفريق، بينما كان يعاني باسم علي من ثقل في عضلة السمانة والتي منعته من استكمال مباراة سموحة ببطولة الدوري الممتاز.

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وتواجد رامي ربيعة مدافع الفريق في المران اليوم، وذلك بعد تأخره عن العودة مع الفريق إلى القاهرة بعد مباراة الوداد المغربي، التي تلقى فيها الفريق الأحمر الهزيمة بهدفين دون رد، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كما غادر ميدو جابر، مران الفريق الجماعي، بسبب الإصابة، وخرج جابر من تقسيمة الفريق برفقة خالد محمود طبيب الأهلي، للتوجه للعيادة من أجل إجراء كشف طبي على اللاعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره إنبي، المُقرر لها السبت المقبل، على ملعب السلام، فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى العام.

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التحرير

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