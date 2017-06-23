مران الأهلي| فقرة استشفائية للأساسين وأخرى بدنية للبدلاء

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وواكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذين شاركوا في مباراة الوداد المغربي، بأداء تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الجماعي والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، عقب العودة من المغرب، بعد مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، والتي انتهت بخسارة الأحمر بهدفين دون رد، بدوري أبطال أفريقيا.

ودخل سعد سمير وأحمد حجازي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وجونيور أجاي وعمرو السولية وعلي معلول ووليد سليمان في تدريبات استشفائة تحت قيادة محمد أبو العلا المعد البدني للقلعة الحمراء تجنبًا للإرهاق والإجهاد بعد رحلة سفر استغرقت 7 ساعات.

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وخصص أنيس الشعلالي مدرب الأحمال للفريق، برنامج تأهيلي خاص لبقية للاعبين وتدريبات بالكرة تبدأ بالتسلم مرورًا بعبور الأقماع بالكرة وإنهاء الفقرة بتسليم الكرة للاعب أخر.

على جانب أخر، عقد حسام البدرى المدير الفني جلسه مع لاعبي الفريق قبل بدء المران استعداداً لمواجهة إنبى واستمرت الجلسه لمدة ١٠ دقائق طالب فيها البدري من اللاعبين نسيان مباراة الوداد المغربي الذى خسر فيها الأهلي بهدفين دون رد، والتركيز فى المباريات القادمة.

ويستعد الأهلى للقاء إنبي فى الأسبوع ال٣٢ من الدوري العام والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.