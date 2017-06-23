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بعد انضمام «صلاح».. تعرف على تشكيلة ليفربول للموسم الجديد

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بعد انضمام «صلاح».. تعرف على تشكيلة ليفربول للموسم الجديد بعد انضمام «صلاح».. تعرف على تشكيلة ليفربول للموسم الجديد

التحرير

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نجحت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، اليوم الخميس، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن النادي الإنجليزي لم يتوقف عند صفقة صلاح، ومازال يسعى إلى التعاقد مع لاعبين أخرين خلال الميركاتو الحالي، حيث أبدى ليفربول اهتماهه بضم اللاعب الإسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير أيسر نادي هال سيتي الإنجليزي، والهولندي فيرجل فان ديك مدافع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي. 

ووفقًا لما نشره موقع «ديلي ستار» البريطاني اليوم، تستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي تشكيلة ليفربول للموسم الجديد، في وجود العناصر التي ضمها النادي والتي مازال يسعى خلفها. 


- حراسة المرمى: سيمون ماجنوليت

- خط الدفاع: ناثانييل كلاين - جويل ماتيب - فيرجل فان ديك - أندرو روبرتسون. 

شاهد أيضا

- خط الوسط: جيورجينهو فاينالدوم - جوردان هيندرسون. 

            ساديوماني - فيليب كوتينيو - محمد صلاح 

- خط الهجوم: روبرتو فيرمينو.

تشكيلة ليفربول

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التحرير

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