السيسي يصدّق على قوانين منح علاوات دورية واستثنائية للعاملين بالدولة

القاهرة- (أ ش أ):

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة بنسبة ١٠٪‏ من الأجر الأساسي بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون.

كما صدق السيسي على قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة ١٠٪‏ من الأجر الأساسي بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصى ١٣٠ جنيهاً للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وصدق السيسي أيضا علي قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وبمنح علاوة استثنائية للمخاطبين بأحكامه بنسبة ٧٪‏ بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيهاً.

كما صدق السيسي أيضا على قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

وصدق أيضا على قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة ١٥٪‏.. وقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، لتزيد الشريحة الأولي المعفاة من الضريبة حتى ٧٢٠٠ جنيه في السنة، والشريحة الثانية بدخل أكثر من ٧٢٠٠ جنيه وحتى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ضريبة ١٠٪‏، والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠ ألفا وحتى ٤٥ ألفا بنسبة ضريبة ١٥٪‏، والشريحة الرابعة أكثر من ٤٥ ألف جنيه وحتى ٢٠٠ ألفا بنسبة ضريبة ٢٠٪‏، والشريحة الخامسة للدخل أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه في السنة بنسبة ضريبة ٥ر٢٢٪‏.

وصدق الرئيس السيسي أيضا على قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.