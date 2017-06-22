كلوب عن صلاح: «جائع وسرعته لا تصدق»

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أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إعجابه بلاعبه الجديد محمد صلاح المنتقل حديثًا من روما الإيطالي بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميًا مساء اليوم الخميس.

وقال كلوب في تصريحاته على الموقع الرسمي للنادي: "صلاح مزيج رائع من الخبرة والإمكانات المذهلة، إنها صفقة مثيرة حقا بالنسبة لنا".

وأضاف: "سجل صلاح في إيطاليا كان مذهلًا وهو يتمتع بإمكانيات ستعزز من قوتنا، لقد تابعته منذ ظهوره في بازل وقد نضج ليصبح لاعبًا مميزًا جدًا."

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واستكمل حديثه: "سرعته لا تصدق، فهو يعطينا المزيد من المرونة في المنطقة الأمامية، صلاح سيجعلنا أكثر خطورة".

وأردف "الأهم من ذلك، بالنسبة لنا، هو أنه جائع، مستعد وحريص على أن يكون أفضل وأفضل، صلاح يؤمن بما نحاول القيام به هنا في ليفربول، ونحرص بشدة على أن يكون جزءًا منه، هو متحمس جدًا لتقديم مهاراته أمام مشجعي ليفربول".

وأتم "صلاح لاعب طموح يريد الفوز والوصول لأعلى مستوى، وهو يعلم أنه يمكن تحقيق هذه الطموحات مع ليفربول".