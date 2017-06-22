أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كلوب عن صلاح: «جائع وسرعته لا تصدق»

Google+ Print
كلوب عن صلاح: «جائع وسرعته لا تصدق» كلوب عن صلاح: «جائع وسرعته لا تصدق»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إعجابه بلاعبه الجديد محمد صلاح المنتقل حديثًا من روما الإيطالي بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميًا مساء اليوم الخميس.

وقال كلوب في تصريحاته على الموقع الرسمي للنادي: "صلاح مزيج رائع من الخبرة والإمكانات المذهلة، إنها صفقة مثيرة حقا بالنسبة لنا".

وأضاف: "سجل صلاح في إيطاليا كان مذهلًا وهو يتمتع بإمكانيات ستعزز من قوتنا، لقد تابعته منذ ظهوره في بازل وقد نضج ليصبح لاعبًا مميزًا جدًا."

شاهد أيضا

واستكمل حديثه: "سرعته لا تصدق، فهو يعطينا المزيد من المرونة في المنطقة الأمامية، صلاح سيجعلنا أكثر خطورة".

وأردف "الأهم من ذلك، بالنسبة لنا، هو أنه جائع، مستعد وحريص على أن يكون أفضل وأفضل، صلاح يؤمن بما نحاول القيام به هنا في ليفربول، ونحرص بشدة على أن يكون جزءًا منه، هو متحمس جدًا لتقديم مهاراته أمام مشجعي ليفربول".

وأتم "صلاح لاعب طموح يريد الفوز والوصول لأعلى مستوى، وهو يعلم أنه يمكن تحقيق هذه الطموحات مع ليفربول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري